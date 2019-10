Audio contro il sindaco, de Magistris risponde: "Meschinità umane e politiche"

Luigi de Magistris ha commentato l'audio diffuso da Repubblica, nel quale si ascolta un gruppo di consiglieri di maggioranza che cerca di capire come "logorare il sindaco" che non vorrebbe includerli nel rimpasto. "La mia storia personale e la storia di questa bellissima e difficile esperienza amministrativa sono totalmente estranee al contenuto e alle modalità con cui si sono espresse alcune delle persone presenti a quell'incontro", fa sapere il sindaco di Napoli.

"Noi andremo avanti come sempre", rende noto de Magistris. "Mentre qualcuno pensa al suo interesse personale, io e la mia squadra pensiamo all'interesse dei cittadini. Quelle non sono istanze collettive, sono meschinità umane e politiche, e nei confronti di alcuni prenderemo la dovuta distanza politica. I napoletani hanno votato i consiglieri perché facciano gli interessi dei cittadini e non l'interesse personale", conclude il sindaco.