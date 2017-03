Felaco: "Servono nuove assunzioni nelle scuole di Napoli"

Il 28 marzo si sono riunite, in forma congiunta, le commissioni Scuola e Personale del Comune di Napoli alla presenza dei servizi competenti e dell'Assessore al personale Panini e alla scuola Palmieri.

"Nonostante il difficile bilancio che l'amministrazione si appresta ad approvare, per via del taglio dei fondi da parte del Governo (186 milioni di euro in meno per il Comune dal 2013 al 2017), i ritardi di pagamento dalla Regione Campania e il pignoramento di 120 milioni per un debito che risale al commissariamento sul terremoto dell'Irpinia e al commissariamento rifiuti - ha spiegato il Presidente della Commissione Scuola Luigi Felaco di demA - pensiamo ancora sia prioritario partire dalle scuole, dalla formazione, dai bambini di questa città. Tre gli aspetti fondamentali da assicurare: garantire il servizio, riorganizzare il settore e colmare i vuoti di organico definitivi e temporanei causati da pensionamenti, congedi per maternità o inidoneità sopravvenute".

"Se il bilancio verrà approvato - ha proseguito Felaco - il fabbisogno per il 2017, secondo gli uffici, risulta essere di 118 nuove unità di personale da immettere in servizio, tra personale necessario per le sostituzioni (circa 90 unità) e circa 30 unità da assumere a tempo indeterminato, sempre in riferimento alle graduatorie frutto delle famose 370 assunzioni della delibera del 2013 (circa 180 già assunte per concorso riservato e circa 150 per concorso pubblico). Chiediamo quindi all'amministrazione che vengano fatte assunzioni nel mondo della scuola, maestre ed educatrici dalle graduatorie del concorso riservato e pubblico sopra menzionato, insegnanti di sostegno e personale ausiliario, tutto al fine di garantire un adeguato servizio all'utenza. Pensiamo inoltre che fornire i necessari fondi alle Municipalità per la manutenzione degli immobili scolastici, rappresenti una priorità inderogabile".