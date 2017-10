Protocollo Regione Campania-Governo: "Concorsi per 60mila dipendenti pubblici"

"Un anno fa parlai di un piano per il lavoro che interessasse 200mila giovani da immettere nella pubblica amministrazione. Allora ci fu un po' di distrazione, ma ora il Governo prende in mano quella idea, la puntualizza e cerca di mandarla avanti. Con il sottosegretario Angelo Rughetti abbiamo firmato il protocollo d'intesa con il Ministero della funzione pubblica sulle assunzioni con concorsi regionali di 60mila dipendenti pubblici nei prossimi anni, sostituendo coloro che andranno in pensione". Così il Governatore della Campania Vincenzo De Luca dopo la firma a Palazzo Santa Lucia del protocollo d'intesa sul pubblico impiego con il sottosegretario alla funzione pubblica Angelo Rughetti.

"Partirà una prima ricognizione su tutto il pubblico impiego che riguarda la Campania e vedremo quali sono i profili professionali di cui c'è bisogno, dopo si potranno avviare procedure di selezione su base regionale. Prima le borse di studio ai giovani che decidono di impegnarsi nella pubblica amministrazione, poi la stabilizzazione. Mi pare un grande progetto per ringiovanire la pubblica amministrazione, accrescere l'efficienza e dare una prospettiva di lavoro e non di assistenza ai giovani della Campania", prosegue il Presidente della Regione.

"L'idea di studiare il fabbisogno di figure professionali consente un passaggio selettivo: se va in pensione un usciere non è obbligatorio prendere un usciere, magari prendi un economo o un informatico. Sono pienamente soddisfatto e penso che possiamo aprire anche un dialogo con le università per orientare gli studenti verso quelle figure più richieste dalle pubbliche amministrazioni", conclude De Luca.