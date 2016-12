La sfida di De Luca: "Lavoro per 200mila persone l'anno"

"La priorità assoluta per il 2017 è quella di un piano per l'occupazione nel Mezzogiorno". A dirlo, nella conferenza stampa di fine anno a Palazzo Santa Lucia, è stato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

"Siamo pronti ad aprire la sfida con il Governo. Con due miliardi e seicento milioni di euro possiamo avviare al lavoro 200mila giovani l'anno - ha affermato il Governatore - . Il piano per il lavoro per 200mila persone l'anno, che presentammo nella Conferenza per il Mezzogiorno, non era propagandistico".

"Sul piano del lavoro - ha aggiunto De Luca - abbiamo varato il credito imposta, con 7mila euro per ogni nuovo assunto e stanziato 200 milioni per Garanzia Giovani".