Polizia municipale, firmata la delibera: presto 51 nuove assunzioni

Cinquantuno agenti di polizia municipale. Sono quelli che verranno assunti grazie alla delibera firmata oggi dal vicesindaco con delega al Personale Enrico Panini e dall'assessore alla Polizia locale Alessandra Clemente.

Il provvedimento verrà finanziato con le risorse del Fondo Sicurezza Urbana.

"Con quest'atto si procede a ritmo serrato - sono le parole del vicesindaco Enrico Panini - con l'operazione di potenziamento del fabbisogno del corpo della Polizia Locale, confermando la programmazione delle assunzioni degli agenti mediante il finanziamento erogato dal Ministero dell'Interno a seguito delle richieste fatte dall'amministrazione comunale al Governo. Siamo certi che l'assunzione di ulteriori 51 unità, avvalendoci della graduatoria e a seguito della procedura di selezione che si è tenuta a ottobre 2019, darà una boccata di ossigeno al corpo della Polizia Locale".

"Auspichiamo - è la conclusione di Panini - che possano trasformarsi a breve in assunzioni a tempo indeterminato vista l'importanza e la necessità per tutti i quartieri di Napoli della presenza degli agenti di polizia locale in strada".