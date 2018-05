Dema lancia la sfida al Governo. E De Magistris punta la Regione

"Da oggi noi ci saremo in tutte le elezioni". E' chiaro il messaggio che Luigi de Magistris lancia dall'assemblea nazionale di Dema, il movimento fondato dal sindaco di Napoli. Oltre ai soggetti che da sempre sostengono l'ex magistrato, presenti anche diversi sindaci da altre regioni italiane. L'incontro si è tenuto nel Cinema Modernissimo: "Da oggi - prosegue il primo cittadino - inizia un percorso, un'assemblea itinerante che ci porterà alla costituente del prossimo autunno. Apriamo la porta a chiunque non abbia tradito gli elettori in questi anni".

A chi ipotizza una candidatura per le prossime regionali, de Magistris non ha dubbi: "Ci saremo. Se sarò candidato io lo sceglierà il movmento, ma certamente saremo pronti per le regionali. Così come saremo pronti se il Governo dovesse cadere tra tre mesi e si dovesse tornare al voto".

Il leader di Dema, la cui segreteria sarà affidata all'assessore al Bilancio del Comune Enrico Panini, punta il dito contro il Governo Lega-5 Stelle: "Ho accolto con entusiasmo il voto popolare che ha premiato i grillini, ma poi resto deluso dalla loro alleanza con la Lega e con Salvini, un personaggio antimeridionalista". Tra i sindaci più partecipativi in assemblea c'è Renato Accorinti, primo cittadino uscente di Messina: "Da Napoli parte una risposta a un Governo che non stento a definire nazi-fascista".