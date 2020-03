Assalto ai supermercati, il sindaco di Pozzuoli: “Non accalcatevi”

La folle corsa ai supermercati non risparmia nessuna città. È accaduto anche a Pozzuoli, tanto da spingere il sindaco Vincenzo Figliola a un appello su Facebook. La fascia tricolore ha invitato i suoi concittadini a non accalcarsi presso i negozi e le attività commerciali assicurando chi si è fatto prendere dall’ansia delle ultime ore – ma in generale tutti – che le scorte e i generi di prima necessità non mancheranno dal momento che non c’è divieto di circolazione delle merci e che i supermercati resteranno aperti.

“Le file lunghissime – si legge nel post del sindaco Figliola – e gli affollamenti sono soltanto occasioni di contagio. Evitiamole. Per ogni famiglia vada una sola persona a fare la spesa, così da diminuire gli assembramenti”. Un invito particolare è rivolto anche agli esercenti per assicurare un ingresso contingentato dei propri clienti. Il sindaco ha anche informato i suoi concittadini che è in via di istituzione un nucleo di volontari per aiutare le persone sole ed anziane che, quindi, hanno difficoltà di spostamento.

Il post su Facebook

