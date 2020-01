Incentivi per gli asili nido, intervista a Chiara Marciani: "Sosterremo tante donne campane"

"Duemila donne si sono volontariamente licenziate dopo la prima gravidanza perchè avevano difficoltà a gestire il proprio figlio. I dati degli scorsi anni in Campania ci hanno fatto riflettere e a tal riguardo abbiamo deciso di incentivare i nidi aziendali".

E' ancora e sempre sulle donne che ricade il carico della cura dei bambini, degli anziani, dei malati della famiglia. Per dare loro una chance di continuare ad esprimere professionalità, creatività, capacità nel mondo del lavoro, la Regione Campania su iniziativa dell'assessorato alle Pari Opportunità e Formazione ha messo in campo, per la prima volta in assoluto sul nostro territorio, un vero e proprio piano strategico per le pari opportunità, con interventi per ben 26 milioni di euro. Numerose le iniziative, come illustra a Napolitoday l'assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione Campania, Chiara Marciani, che vanno dal bando per il finanziamento dell'attivazione di asili nido all'interno delle aziende ai voucher formativi per master e specializzazioni al prossimo bando per l'imprenditoria femminile. "La Regione Campania vuole dedicare idealmente il 2020 a tutte le donne. Questo avviso vuole sostenere ulteriormente le donne: permetterà il funzionamento di una serie di strutture volte a conciliare al meglio la vita familiare con la vita lavorativa di tante mamme. I primi mille giorni di vita sono fondamentali per lo sviluppo cognitivo ed affettivo dei bambini e delle bambine; avere pertanto luoghi di lavoro che possano tutelare e sostenere le mamme nel loro rientro al lavoro dopo la maternità, che possano garantire allo stesso tempo un adeguato benessere ai piccoli, è una attenzione importante per la nostra Regione", spiega l'assessore regionale.

(Video e intervista di Nicola Clemente. Montaggio di Alessandra De Cristofaro)