Arresto di Patrick George Zaky: la protesta del ministro Manfredi e di de Magistris

Con un duro tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha attaccato il governo egiziano sul caso del ricercatore egiziano Patrick George Zaky arrestato nelle ultime ore. "Solidarietà a Patrick George Zaky, attivista politico, ricercatore egiziano, studente all'università di Bologna, arrestato in Egitto per le sue idee. L'Egitto invece di arrestare e torturare giovani per il loro pensiero politico, consegni alla giustizia i carnefici di Giulio Regeni". In queste ore sono stati attivati tutti i canali diplomatici tra i due Paesi su cui pesa il precedente dell'assassinio di Giulio Regeni.

Anche il ministro dell'Istruzione, il napoletano Gaetano Manfredi, ha attivato i canali ministeriali per ricostruire la vicenda. “Il mio ministero si è subito attivato insieme all'università di Bologna per ricostruire la situazione dello studente Zaky. Lo studente è stato selezionato nell'ambito di un master europeo tenuto da università di diversi paesi. Insieme al ministro Di Maio stiamo operando tramite i canali diplomatici per reperire informazioni certe e trasparenti e verificare la situazione in maniera accurata nel rispetto dei diritti della persona” ha annunciato il ministro.