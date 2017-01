Omicidio Genny Cesarano, De Magistris: "Grande soddisfazione per gli arresti"

"Grande soddisfazione" è stata espressa dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per l'operazione condotta dagli agenti della Squadra mobile coordinati dalla procura antimafia partenopea, che "avrebbe portato all'individuazione degli autori della barbara uccisione del giovane Genny Cesarano avvenuto nel quartiere Sanità".

"Particolare soddisfazione anche perché - si legge in una nota del primo cittadino - abbiamo da sempre apprezzato la grande partecipazione popolare del quartiere Sanità contro la camorra e l'impegno attivo nei movimenti anticamorra di Antonio, padre di Genny. I risultati di quest'indagine evidenziano che in città forze dell'ordine e magistratura stanno facendo un ottimo lavoro e che la città ha reagito e sta reagendo nella sua stragrande maggioranza dei cittadini di tutti i quartieri e anche che l'Amministrazione comunale, in tutte le sue articolazioni centrali e di prossimità, è impegnata in prima linea con forza nel contrasto alla camorra dei colletti bianchi e di strada".

Il sindaco ha poi espresso "solidarietà e affetto alla famiglia Cesarano" augurandosi che "mai più debba accadere che ci siano vittime innocenti della criminalità organizzata" e di "sconfiggere uniti la camorra e la subcultura da dove essa trae ossigeno".