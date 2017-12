A Napoli l'assemblea nazionale di Area Progressista: tra gli ospiti Fassino e De Luca

Si terrà venerdì 29 dicembre alle ore 15,00, all’interno della Sala del Consiglio Provinciale di Napoli in via Santa Maria la Nova “Insieme, vince l’Italia”, l’assemblea nazionale costituente di Area Progressista, il soggetto politico che vede tra i promotori i parlamentari Michele Ragosta, Adriano Zaccagnini e Luigi Lacquaniti, che ha come obiettivo quello di proseguire nel percorso politico tracciato da Giuliano Pisapia e da Campo progressista nella creazione di un centrosinistra unito.

"Dopo la decisione di Campo progressista di non partecipare attivamente alle prossime elezioni politiche – spiega l’on. Michele Ragosta – con i colleghi Zaccagnini e Lacquaniti abbiamo deciso che non potevamo gettare la spugna e lasciare in sospeso il lavoro svolto in questi mesi con le Officine delle idee nella costruzione di un programma partecipato e dal basso che desse una svolta all’Italia su temi delicati e sentiti come l’ambiente, il lavoro, i diritti civili, l’economia. Abbiamo scoperto che il nostro stesso sentimento, quello di non rassegnarci, è comune a tanti amici e compagni sparsi in tutta Italia: dalla Lombardia al Veneto, dalla Toscana, al Lazio, alla Campania, alla Puglia. Un entusiasmo che è cresciuto notevolmente in queste settimane al punto da spingerci ad organizzare un’incontro di carattere nazionale nel quale confrontarsi apertamente».

In scaletta sono previsti numerosi interventi di attivisti, che porteranno a Napoli la loro esperienza e le loro idee per il futuro dell’Italia. Tra gli ospiti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il consigliere regionale della Campania ed esponente della Federazione dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, l’on. Piero Fassino del Partito Democratico e l’on. Riccardo Nencini, vice Ministro ai Trasporti ed alle Infrastrutture e segretario nazionale del Partito Socialista Italiano.