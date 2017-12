Comune di Napoli, dissesto scampato: 20 anni per uscire dalla crisi

L'approvazione avvenuta nella serata di ieri, alla Commissione bilancio della Camera dei Deputati, dell'emendamento che consentirà la spalmatura dei debiti agli enti locali, allontana il pericolo che il Comune di Napoli possa finire in dissesto.

Il testo del governo – che dovrà passare alla Camera e al Senato – prevede che gli enti possano redarre un nuovo piano di riequilibrio con diverse scadenze. Napoli ricadrà in una fascia per cui è prevista una rimodulazione su 20 anni, e la stessa Regione Campania potrà spalmare sullo stesso lasso di tempo il disavanzo accertato a tutto il 2015.

Varata la legge di stabilità il Consiglio comunale farà richiesta della proroga entro 15 giorni, per poi approvare un nuovo piano entro i seguenti 45.

Soddisfatto Luigi de Magistris, che ancora nella mattinata di ieri era preoccupato dalla possibilità potessero essere esclusi dai nuovi benefici i Comuni già sanzionati dalla Corte dei Conti, come appunto quello partenopeo.

“L'emendamento è l'ennesimo gesto di attenzione per Napoli, ma anche una bocciatura senza appello per questa amministrazione – commenta Valeria Valente, capogruppo del Pd a via Verdi – Non sarà un piano nuovo, occorrerà comunque tenere presenti le prescrizioni della Corte. Inoltre sono accelerati i controlli e alla terza inadempienza scatta il dissesto. Napoli ha già avuto due cartellini gialli, non si può consentire che il Comune perseveri nei suoi errori".

L'altra leader dell'opposizione in Consiglio comunale, Mara Carfagna, ha aggiunto: “È stata approvata una mediazione che concede una chance a Napoli e altre città in predissesto. Lo accettiamo solo perché abbiamo a cuore i napoletani e non vogliamo che i cittadini paghino un prezzo troppo alto".