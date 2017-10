Comune, approvato il bilancio consolidato: le opposizioni lasciano l'aula

Slittata a oggi dalla scorsa settimana, nella sede di via Verdi del Consiglio comunale di Napoli si è oggi tenuta la votazione sulla delibera concernente il bilancio consolidato, approvata dalla Giunta lo scorso 25 settembre. Il bilancio è passato con 21 voti favorevoli e molte polemiche: le forze di opposizione (Pd, M5S e Centrodestra), al momento del voto, hanno lasciato compatte l'aula.

Si tratta, secondo l'assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Enrico Panini, di “una delibera di grande importanza che consente di mettere in sicurezza personale molto prezioso per l'amministrazione a partire già da domani". Il bilancio consolidato è "uno strumento che il decreto legislativo 118 del 2011 prevedeva per realizzare il principio dell'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali e dei loro organismi” – ha spiegato Panini all'aula al momento di presentare la delibera. "Il consolidato mostra risultati soddisfacenti dal punto di vista dell'autonomia finanziaria dell'Ente – ha aggiunto l'assessore – mentre non va dimenticato che si tratta di un documento di natura strettamente tecnica che non si presta ad analisi tese a chiarire le dinamiche gestionali delle società partecipate, ambito per il quale occorre guardare ai bilanci delle stesse società”.

"Oggi la giunta de Magistris ha imposto al Consiglio comunale una nuova mortificazione sottoponendogli un bilancio consolidato 2016 palesemente raffazzonato e inattendibile – ha invece dichiarato Valeria Valente, deputata e consigliera comunale Pd – Tecnicamente siamo di fronte ad una vera e propria presa in giro: il bilancio consolidato dovrebbe essere la fotografia aggregata del bilancio del Comune e delle sue partecipate, ma la gran parte delle partecipate oggi non ha approvato i bilanci 2016 e non sono stati ancora definitivamente chiariti i rapporti finanziari reciproci Comune-partecipate. Con i bilanci di Anm e Abc ancora aperti, Abc non ha approvato neppure i bilanci 2014 e 2015, il valore delle cifre contenute in questo documento è prossimo allo zero”.