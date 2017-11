Appalti Cardarelli, De Luca: "Fatti risalenti al 2013. La rivoluzione della Sanità continua"

"Le vicende giudiziarie che toccano l'Ospedale Cardarelli risalgono al 2013 e noi non eravamo al Governo". Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, predica rispetto per l'attività investigativa della Magistratura che ha portato all'arresto, tra gli altri, del manager del primo ospedale del Mezzogiorno, Ciro Verdoliva, per appalti afidati all'imprenditore Alfredo Romeo.

Rispetto ma anche calma nei giudizi perché ricorda che "...fino al giudizio deifinitivo sono tutti brave persone". Il governatore, presente alla conferenza organizzativa del rinato partito di "Italia dei valori", rivendica la bontà del prcorso cominciato nella Sanità: "La Rivoluzione in atto non si fermerà"