De Magistris: "Preoccupato per il 3 giugno. Vanno fatti i tamponi a chi arriva in Campania"

"Per il 3 giugno certo c'è preoccupazione. Noi siamo a contagio zero". Sono le parole di Luigi De Magistris sulla imminente ripresa degli spostamenti tra regioni, senza limitazioni. "Però deve decidere il Governo - ha aggiunto De Magistris, non Sala, De Magistris, De Luca o Fontana. Se il Governo dice che non ci sono rischi, vuol dire che ci si può muovere". "Certo - ha concluso De Magistris - mi auguro che chi ha la responsabilità della tutela sanitaria, cioè la Regione, almeno provveda a fare i tamponi alle persone che vengono nella nostra città", ha spiegato al Tgr il sindaco.

Ordinanze

"L'ordinanza regionale viola la leale collaborazione tra i poteri. Mentre io mi sono recato in Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, dove c'era anche la Regione, con una bozza, loro si sono presentati già con un'ordinanza. La Regione ha detto va bene, facciamo una clausola di salvaguardia per i Comuni, e poi si sono rimangiati tutto ed insistono sull'orario. Il nostro non è un capriccio. Noi vogliamo coniugare il diritto alla salute ma anche non colpevolizzare commercianti e cittadini", ha poi proseguito il sindaco sulle ordinanze contrapposte con il presidente della Regione, De Luca sugli orari della movida.