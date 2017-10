Politica napoletana in lutto: addio ad Antonio D'Alessandro

Il mondo della politica napoletana e campana è in lutto per la morte di Antonio D'Alessandro, ex segretario regionale e provinciale di Rifondazione Comunista.

A dare notizia della scomparsa dell'ex dirigente del partito, è l'attuale segretario provinciale del Prc Napoli Gabriele Gesso.

"Antonio D'Alessandro ci ha lasciati. Un colpo duro da accettare. Tutta la comunità di Rifondazione Comunista piange un militante, un dirigente, un punto di riferimento per tutti noi. Antonio, tra tante cose, è stato segretario Provinciale e Regionale di questo partito. Per me è stato un maestro. Lo è stato quando si concordava e ancora di più quando si avevano posizioni diverse. Lascia un grande vuoto. Che la terra ti sia lieve", scrive Gesso.

Le esequie di Antonio D'Alessandro si terranno nel pomeriggio, alle ore 16, presso la chiesa di San Giorgio in via Napoli, nel quartiere Pianura.