Antonio Bassolino: "Chi governa deve cercare il bene della città"

"Quando diventai sindaco la situazione di Napoli era terribile: dissesto economico ( sostanziale e formale), politico e morale". Così Antonio Bassolino su Facebook.

"Pur avendo fatto per anni una vigorosa opposizione non parlai più del passato. Mi rimboccai le maniche e guardai avanti. Non aizzavo contro il governo, ma cercavo collaborazione istituzionale anche con Berlusconi. Mi proponevo sempre non di dividere ma di unire. Chi governa non deve fare l'agitatore politico contro tutto e tutti, magari anche per coprire le proprie inadempienze: deve cercare il bene della città, deve fare il sindaco".