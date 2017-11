Bassolino: "Perché lascio il Pd? Berlinguer li avrebbe presi a calci" | VIDEO

"Perché lascio il Pd? Troppe scelte politiche non condivise. E poi, da otto anni non c'è più nessun rapporto umano, nessun rispetto per me". E' rammaricato ma deciso Antonio Bassolino al Maschio Angioino per la presentazione di "Enrico e Francesco" il libro di Pietro Folena che immagina una conversazione tra Berlinguer e Papa Bergoglio.

Ai microfoni di Napolitoday, l'ex sindaco di Napoli e presidente della Regione Campania spiega i motivi che lo hanno spinto a non rinnovare la tessera del Partito democratico, citando proprio il compianto leader del Pci: "Dopo lo scandalo delle monetine alle scorse primarie del Pd, Berlinguer avrebbe preso a calci i responsabili. Nel partito, invece, non è successo nulla"