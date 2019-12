Trasporti, de Magistris: "O migliorano i servizi, o non daremo più soldi ad Anm"

"Se non ci sarà un innalzamento della qualità dei servizi del trasporto pubblico e se non saranno inserite alcune condizioni nel nuovo contratto di servizio, Anm non avrà le risorse e, così come l'abbiamo salvata, un minuto dopo verrà sciolta. A fine anno scade il contratto di servizio - ha ricordato de Magistris - e ne dovremo fare uno nuovo. Io porrò una serie di condizioni: non continueremo a mantenere Anm se non ci sarà un innalzamento della qualità dei servizi, a partire dai prolungamenti serali e notturni non più straordinari o legati alla volontà di qualcuno, ma vanno inseriti nel contratto. Turni di mattina, pomeriggio e sera fino a inizio notte, altrimenti Anm non avrà i 54 milioni di euro che destineremo ad altro". Così il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, parlando a Radio Crc, si è espresso sulla situazione di Anm e del trasporto pubblico in città.

"Non ci sono ragioni di mantenere uno sforzo di questa portata - ha proseguito de Magistris - se non vengono raggiunti dei risultati. Io sono per il pubblico perché ci credo, ma non esiste solo il pubblico. Il servizio pubblico ha senso se funziona, al cittadino interessa fino a un certo punto se il servizio è pubblico o privato, interessa invece che un autobus passi. Se le cose non migliorano, non ha più senso mantenere il servizio pubblico. Servizio pubblico deve significare orgoglio di appartenere a un'azienda pubblica e di servire la città, non poter fare i capricci".

Il primo cittadino ha parlato anche dell'omologazione del concordato preventivo e del salvataggio dell'azienda cittadina di trasporto pubblico: "Non è un risultato da liquidare come pratica burocratica. Se pensano che ora si possono sedere sulle poltrone, pettinare le bambole e scrivere i messaggini con lo smartphone si sbagliano".

De Magistris ha parlato anche dei guasti tecnici sulla Linea 1 della Metro: "Non credo che ogni giorno ci sia un guasto tecnico nella metropolitana. Sarà la mia opinione personale, ma mi sembra un po' strano che si guasti ogni giorno. Se è così qualcuno me lo venga a spiegare con la documentazione, che ogni giorno c'è un guasto tecnico nella metropolitana di Napoli. Io non ci credo".