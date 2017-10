Vertenza Anm, vertice in Regione tra De Luca e de Magistris

Si è svolto nel pomeriggio di venerdì, a Palazzo Santa Lucia, un importante incontro tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Nel corso della riunione, durata circa un'ora, sono stati affrontati i temi relativi alla vertenza dell’Anm.

"Abbiamo confermato la disponibilità a dare una mano, per quanto nelle nostre competenze, perché siano salvaguardati i livelli occupazionali e si eviti un esito pesante per la città e il territorio provinciale servito dall’Anm - ha spiegato al termine del vertice il Governatore De Luca - . Riconfermiamo l’impegno di un aiuto prioritario all’Anm per i prepensionamenti. Prioritario anche rispetto ad aziende regionali. Confermiamo l’impegno a mantenere, nonostante i tagli nazionali, per interi i 58 milioni del fondo regionale facendo uno sforzo ulteriore per garantire i trasferimenti ogni due mesi e consentire la gestione corrente. La Regione è impegnata a che non siano limitati i servizi nel resto del territorio della provincia di Napoli e procederemo entro dicembre con i previsti bandi di gara. E’ questo il quadro di disponibilità offerte, perché siano tenute presenti nell’ambito della trattativa che impegna l’ente proprietario e le organizzazioni sindacali".

"Ho trovato molto utile questo confronto durato un’ora tra i massimi livelli di Regione e Comune - ha affermato il Sindaco di Napoli de Magistris - . Come avevo sempre auspicato e come mi è stato oggi confermato, Regione Campania e Comune intendono svolgere su questo tavolo e su altri tavoli, una collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini e dei lavoratori per salvare e rilanciare l’azienda di trasporto pubblico della città".