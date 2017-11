Anm, de Magistris: "Non c'è un piano B, ognuno si assume le sue responsabilità"

"Non c'è un piano B". Sulla vicenda Anm Luigi de Magistris, dalla diretta Facebook su Repubblica Napoli, è perentorio: "il protocollo ha posto le basi per arrivare nei prossimi giorni alla ripatrimonializzazione e alla messa in sicurezza di Anm, così da evitare che l'azienda debba portare i libri in Tribunale".

Storia chiusa per il sindaco, meno per l'Usb. Il sindacato si è infatti sfilato dal protocollo d'intesa e ha proclamato uno sciopero generale per il prossimo venerdì 10 novembre. Marco Sansone e Adolfo Vallini, rappresentanti del Coordinamento regionale e dell'Esecutivo provinciale del sindacato, hanno definito il protocollo accettato dalle altre sigle "un documento carico di belle parole ed annunci di intenti, in assenza di un reale piano economico".

De Magistris mostra però fiducia e avverte: "Da questa situazione ne usciremo se tutti faranno la loro parte. Un primo passo importante è stato il protocollo a cui seguiranno alcuni atti che sta preparando il Comune e altre azioni dell'azienda e della Holding". "È un lavoro di squadra – conclude il sindaco – in cui ognuno si deve assumere le proprie responsabilità in un momento complicato".