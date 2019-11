Paipais (VIII Municipalità): "Allerta meteo? Manca la manutenzione, siamo preoccupati"

È polemica sulla decisione del sindaco Luigi de Magistris di chiudere per due giorni di fila parchi e scuole a causa dell'allerta meteo lanciata dalla Protezione civile.

Oltre all'intervento del presidente della I Municipalità De Giovanni, anche quello dell'VIII Municipalità Apostolos Paipais – sempre a Radio Crc – ha toccato l'argomento.

“Nel nostro Paese non si investe nella sicurezza, e questo è drammatico – sono state le sue parole – Il problema dell'allerta meteo è la preoccupazione a causa di alcune manutenzioni che non avvengono. Fino ad ora non mi giungono criticità rilevanti, ma il 16 ottobre abbiamo avuto uno sprofondamento importante nella zona di Santa Croce, incidendo sui fabbricati".

"C'è una criticità elevata – ha proseguito Paipais – in queste ore c'è stato un intervento dei vigili del fuoco. Abbiamo una ventina di giardinieri, ma mancano le attrezzature. Abbiamo unicamente tre decespugliatori e mon ci sono i cestelli. A Scampia ci sono alberi che non vengono potati da anni".