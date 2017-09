Strade allagate a Pozzuoli: la denuncia di Postiglione

Strade allagate e disagi per i cittadini di Pozzuoli: sono gli effetti della pioggia che è caduta copiosa su tutta la regione ieri. Lo denuncia il consigliere comunale Raffaele Postiglione che, insieme ad un gruppo di militanti del movimento Pozzuoli Ora!, ha effettuato dei sopralluoghi in via Napoli, a piazza Annunziata, al nuovo mercato ittico al dettaglio e nel centro storico di Pozzuoli. “I canali laterali di scolo delle strade – spiega Marianna Sgamato, responsabile lavori pubblici del movimento - sono quasi tutti ostruiti. Il problema è anche al di sotto del manto stradale, per questo crediamo che sia fondamentale la manutenzione, ordinaria e straordinaria, come in tutte le città. Le immagini delle blatte che fuoriescono a migliaia sono la prova che non c'è manutenzione delle fogne”.

Il consigliere Postiglione pone l’accento anche sullo stato di avanzamento dei lavori del Grande Progetti Laghi Flegrei. “Crediamo che una città – ha dichiarato Postiglione - non si possa paralizzare per un po' di pioggia, soprattutto perché qui sono stati approvati e in parte realizzati progetti milionari, come i PIU Europa e il Grande Progetto Laghi Flegrei. È proprio per questo che, stesso ieri nel primo pomeriggio, ho personalmente chiesto spiegazioni al dirigente del servizio ed al responsabile unico del procedimento. La città non sa a che punto sono questi progetti, con soldi stanziati che rischiamo anche di perdere”.