"Alessandro Siani, grande eccellenza e risorsa per il nostro territorio"

"Mi ha fatto molto piacere poter passare, l'altra sera, alla prima del nuovo film di Alessandro Siani "Mister Felicità" al Cinema Posillipo. Ho salutato il cast del film ed Alessandro Siani per il grande lavoro che sta facendo". Così il sindaco Luigi de Magistris su Facebook.

"In questi giorni Alessandro ha avuto, come sempre, bellissime parole per Napoli e anche per il lavoro che stiamo facendo in questi anni come amministrazione, questo ci fa molto piacere perché un artista così conosciuto ed amato come Alessandro Siani rappresenta una grande eccellenza e risorsa per il nostro territorio. Tantissimi complimenti a lui ed a tutto il cast ed i produttori per questa nuova avventura", ha concluso il primo cittadino.