Ndo Napoli incontra Alemanno all'Autogrill: cori e insulti, lui su Twitter: "Zecche"

E' stato un incontro a dir poco particolare quello avvenuto in un Autogill Casilina tra i ragazzi dell'associazione Ndo Napoli, diretti nella Capitale per partecipare alla manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne, e l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno.

Cori da stadio e insulti per l'esponente politico di destra, che ha poi replicato su Twitter: "Era una vita che non vedevo 40 zecche tutte quante insieme, pensavo fossero estinte. Non sono riuscito a nascondere lo stupore".

Sulla pagina Facebook ufficiale di Ndo Napoli il video di quanto accaduto: