Borrelli aggredito, appello dei Verdi al ministro Lamorgese: "Intervenga su Napoli"

“Al nostro iscritto nonché consigliere regionale campano, Francesco Borrelli, esprimiamo a nome di tutto l’Esecutivo della Federazione dei Verdi la nostra totale solidarietà”. Così i Verdi a proposito di quanto avvenuto ieri, quando il consigliere è stato aggredito ai Quartieri Spagnoli.

L'appello di Elena Grandi e Matteo Badiali, co-portavoce nazionali dei Verdi ed esponenti di Europa Verde, è al “ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in visita alla Prefettura di Napoli nel giorno che segue questa ennesima, vigliacca aggressione”, perché “intervenga per inaugurare una nuova stagione di legalità a Napoli”.

“Proprio oggi Lamorgese si è spinta in avanti, richiamando l’attenzione sui boss che si dissociano per ricevere sconti di pena. Siamo convinti – proseguono Grandi e Badiali – che sia d’obbligo non sottovalutare quanto sta accadendo nella città partenopea. È impensabile che le giuste battaglie per la legalità rischino di trasformarsi in tragedie. Più volte Francesco Borrelli ha subito minacce e aggressioni per la sua lotta contro chi alimenta l’illegalità e sostiene la malavita organizzata”.

“Quanto è avvenuto ieri ai Quartieri Spagnoli – è la conclusione di Grandi e Badiali – è solo l’ultimo dei campanelli d’allarme a cui il Ministro dell’Interno dovrebbe prestare orecchio: non è più tollerabile che i moltissimi cittadini onesti di Napoli siano sottoposti alle vessazioni di pochi individui ogni giorno più pericolosi e aggressivi”.