La Giunta approva la delibera sulle "linee autorizzate"

La Giunta comunale di Napoli ha approvato la delibera proposta dall'assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture, Mario Calabrese, per disciplinare il rilascio delle autorizzazioni relative alle così dette "linee autorizzate", che possono essere gestite anche da privati, come previsto dalla legge nazionale e regionale di settore.

Il Regolamento consente ai soggetti qualificati per esercitare il trasporto di linea su strada di chiedere al Comune l'autorizzazione a effettuare il servizio su linee definite e con orari prestabiliti e disciplina le modalità in cui debbono essere effettuate le fermate e gli stazionamenti nonché la tipologia di veicoli utilizzabili nel rispetto delle recenti norme sulla limitazione delle emissioni inquinanti.

"La Delibera approvata in Giunta sarà sottoposta ora alla Commissione mobilità per giungere, credo entro marzo del 2018, all'attenzione del Consiglio per la definitiva approvazione" dichiara l'assessore Mario Calabrese.

"Si tratta di una regolamentazione necessaria per due principali motivi", spiega l'assessore, " in primo luogo per codificare la modalità di rilascio di autorizzazioni per le linee di trasporto pubblico con funzione prevalentemente turistica. In secondo luogo per disciplinare il transito in città delle tante linee autorizzate da altri enti, la città Metropolitana, la Regione Campania e lo stesso Ministero dei Trasporti, in particolare per quanto attiene i percorsi e le fermate".

Anche il presidente della commissione Mobilità, Nino Simeone plaude alla delibera e spiega: "finalmente anche la nostra città si doterà di un disciplinare per il transito in città di bus turistici e delle linee autorizzate dagli altri Enti".

"Attendo il testo in commissione, dove daremo, ancora una volta, il nostro contributo per renderlo quanto più condiviso possibile con tutte le aziende e categorie coinvolte in questo regolamento".