Ciarambino (5 Stelle): "Abbiamo tagliato i vitalizi dei consiglieri regionali"

Giornata importante per il Consiglio regionale della Campania. Taglio netto ai vitalizi degli ex consiglieri per cui la Regione spende 11 milioni di euro all'anno. Esulta il Movimento 5 Stelle: “Oggi è un giorno storico per la Campania - afferma il consigliere regionale Valeria Ciarambino - Grazie al Movimento 5 Stelle il Consiglio regionale ha approvato il taglio dei vitalizi. Un provvedimento per il quale ci stiamo battendo fin dal primo giorno di questa legislatura. Oggi questa legge è stata firmata da tutti, ovvero anche da quelle stesse persone che per quattro anni hanno ostacolato in ogni modo le nostre battaglie per cancellare il più vergognoso dei privilegi della politica. Avremmo voluto e potuto perfezionare il testo portato oggi all’esame dell’aula – aggiunge Ciarambino - introducendo il divieto di cumulo con altri assegni vitalizi e l’innalzamento dell’età per il percepimento da 60 a 66 anni, così da parificarla a quella di un qualunque dipendente pubblico, ma i nostri emendamenti, in linea con una proposta di legge che abbiamo presentato nelle scorse settimane, sono stati bocciati”.