Stop agli sprechi alimentari: ecco come fare (con un’app!)

Mai più cibo in eccesso da gettare!

A Napoli, infatti, è sbarcata To Good To Go: l’app anti spreco, amica dell'ambiente, che consente ai consumatori di geolocalizzarsi, cercare i locali aderenti, e acquistare ottimi pasti a partire da 1,99 euro.

Felicissimi anche i commercianti che, aderendo all'iniziativa, possono abbattere i costi degli alimenti invenduti da doversi consumare in giornata. Esultano pure gli ambientalisti, sia per il mancato spreco, sia perché, da quando è partito il progetto, ha consentito di risparmiare più di 70 milioni di chilogrammi di CO2.

To Good To Go, già attiva in 14 paesi europei, con oltre 18 milioni di utenti, è un’app dal funzionamento molto semplice. Un utente si collega alla piattaforma, seleziona dalla mappa il negozio prescelto e acquista una Magic Box che andrà poi a ritirare all’orario stabilito. All’interno della scatola potrà trovare cibo fresco di ogni genere a seconda dell’esercizio commerciale scelto.

“A Napoli c’è già una grande predisposizione a evitare gli sprechi – spiega Pierluigi Simmini, responsabile commerciale di To Good To Go – In città sono oltre 150 i commercianti che hanno aderito all’iniziativa”.

Tra questi, diversi locali storici, come l’Antica Pizzeria e Friggitoria Di Matteo: “È un’app fondamentale per noi – afferma l’amministratore Eduardo Ammendola – perché permette a locali come il nostro di non gettare via il cibo che non riusciamo a vendere”.

Il 5 febbraio è la Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare: Too Good To Go si impegna a lanciare l'iniziativa di sensibilizzazione #ilcibononsibutta. Sono tanti i modi per combattere lo spreco alimentare e Too Good To Go invita i propri utenti a condividere la loro esperienza anti-spreco utilizzando l'hashtag #ilcibononsibutta e taggando la pagina Instagram @toogoodtogo.it.