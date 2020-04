Sanificazione ambienti: 3 criteri da rispettare per un lavoro da professionisti

Il nemico c'è, ma non si vede. È un virus che si trasmette da persona a persona, che si deposita sugli oggetti e sulle superfici più comuni e che va letteralmente "trattato con i guanti". I sistemi per combatterlo esistono, alcuni sono semplici precazuzioni di buon senso, come lavare spesso le mani, utilizzare guanti e mascherine, evitare assembramenti di persone mantenendo almeno un metro di distanza o, meglio ancora, rimanendo nelle proprie case. Queste sono, più che altro, soluzioni da utilizzare per evitare di accelerare e di espandere ulteriormente il contagio.

Poi ci sono i rimedi professionali, strumenti sicuramente più efficaci che permettono di eliminare il virus là dove potenzialmente è già presente: su oggetti e superfici, sull'asfalto delle strade, nei luoghi e sui mezzi pubblici, negli uffici e nei pochi negozi ancora aperti, nelle aziende, nei condomini e nelle stesse case dei privati cittadini, a maggior ragione se sottoposti a regime di quarantena. In questi casi si parla di sanificazione degli ambienti, una procedura che consiste in trattamenti di igienizzazione, operati da professionisti del settore con l'ausilio di prodotti e macchinari industriali specifici.

Per sanificare a regola un determinato ambiente, sarà dunque necessario affidarsi a esperti che sappiano trovare una soluzione adatta per ogni esigenza particolare. Clean Air, azienda operante nel settore dei servizi di pulizia, è un punto di riferimento certo nell'area di Napoli, per privati, imprese ed enti pubblici. Una squadra di professionisti specializzati e con un'esperienza pluriennale, in grado di soddisfare qualunque tipologia di cliente ed esigenza, con serietà e nella massima sicurezza.

Sono proprio gli esperti di Clean Air a darci qualche prezioso consiglio per un servizio di sanificazione ben fatto:

Scegliere trattamenti e prodotti adeguati all'esigenza. Ciò si traduce, ovviamente, in personalizzazione del servizio sulla specifica necessità del cliente, privato, azienda o ente pubblico che sia. Clean Air, prima di ogni intervento, effettua un sopralluogo per verificare l'effettivo stato del sito da trattare e per accertarsi della fattibilità dell'intervento. Solo in seguito provvede alla sanificazione vera e propria attraverso la nebulizzazione di prodotti sanificanti. Utilizzare sempre prodotti di qualità. Significa collaborare con i migliori marchi sul mercato e con fornitori di fiducia. Clean Air non lesina certo sui prodotti, così come utilizza macchinari industriali all'avanguardia in grado di svolgere tutti i tipi di sanificazione, garantendo un servizio sempre di altissima qualità. A tal proposito, l'azienda unisce qualità e sostenibilità ambientale, utilizzando l'ozono come elemento igienizzante e disinfettante. Una scelta molto apprezzata dai clienti e riconosciuta anche dal Ministero della Sanità, in quanto ecologica e naturale, che non lascia, a lavoro terminato, alcuna traccia né visiva né olfattiva. Dosare bene i componenti. È la parte più difficile del lavoro, perché non basta avere il giusto prodotto o il macchinario più adatto, ciò che conta è l'esperienza di chi li utilizza. Il team di Clean Air è composto da professionisti qualificati altamente specializzati, selezionati con cura e sottoposti a periodici corsi di aggiornamento e formazione, così da risultare sempre informati sugli ultimi derivati della tecnologia. A questo si aggiunge il rigido controllo interno da parte dell'azienda sulla qualità del lavoro dei propri dipendenti.

Regole chiare, dunque, che danno la possibilità ai professionisti di Clean Air di offrire al cliente un Global Service con notevole risparmio in termini di costi e tempistiche, mantenendo sempre un servizio di altissima qualità.

E se in un periodo come questo il servizio più richiesto è proprio la sanificazione degli ambienti, visitando il sito di Clean Air, si scopre che non è l'unico offerto. Il servizio di pulizia di abitazioni private, condomini e locali commerciali, anche a seguito di traslochi o ristrutturazioni, rimane uno dei punti forti dell'azienda, che si occupa in maniera professionale della rimozione di residui di tinture, vernici e macchie di ogni tipo, del trattamento e della lucidatura pavimenti, della pulizia di ascensori, scale, terrazze.

Alla proposta di Clean Air aggiunge un'intera gamma di servizi legati alla al mantenimento delle aree verdi: rifacimento giardini, posatura e potatura di piante e fiori, tosatura dell'erba, trattamenti specifici con diserbanti e concimi di alta qualità. La consulenza dei migliori esperti garantisce, anche in questo caso, un risultato impeccabile sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Con Clean Air gli interventi sono rapidi, efficaci e convenienti. Per qualsiasi necessità non resta che visitare il sito e contattare l'azienda per la richiesta di un preventivo.