Fase 2, quale scenario economico per il Sud di domani?

Il Sud è un importante tassello di “Rilancio Italia”, il programma avviato da UBI Banca per finanziare famiglie, imprese e terzo settore colpiti dalla crisi. Un sostegno concreto al sistema produttivo italiano, e alle famiglie, per favorirne sostenibilità finanziaria e tenuta sociale. Un'attenzione a tutte le aree rilevanti del tessuto economico nazionale, per tutelare la continuità operativa di quel cuore produttivo di cui la Banca è storicamente parte integrante e a cui offre un sistema essenziale di protezione.

E' Alberto Pedroli, Responsabile Macro Area Territoriale Sud UBI Banca, a spiegarci i punti saldi dell'intervento.

Un dato aggiornato e importante è quello dell'attivazione da parte di UBI Banca delle oltre 10mila domande di garanzia statale per crediti entro i 25mila euro. Il numero di garanzie riferite ai clienti di UBI Banca è pari a circa il 50% di quelle prestate dal sistema al 27 aprile. Nella Macro Area Territoriale Sud approvate 1.300 pratiche, dato in rapida crescita.

I Clienti sono stati informati e in queste ore UBI Banca sta già provvedendo all’erogazione dei crediti mentre continua a raccogliere ulteriori richieste, che saranno lavorate con la stessa celerità grazie ad una mobilitazione operativa della propria rete commerciale.