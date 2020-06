Farmacie online, una risposta pratica a tutte le esigenze

In Italia, l’utilizzo dell'e-commerce per effettuare acquisti online è una soluzione che sta prendendo sempre più piede, anche se in maniera decisamente più lenta rispetto al mercato estero. Se, però, fino al 2019 la crescita è stata piuttosto costante e regolare, con l’arrivo della pandemia del 2020 questo servizio ha registrato una notevole impennata, dovuta al lockdown. Nonostante molti esercizi commerciali già disponessero di una piattaforma e-commerce, si sono trovati spiazzati, costretti a fronteggiare una mole di richieste spropositata.

Conferma questo andamento l’Antica Farmacia Orlandi, fondata nel 1868 a Napoli dalla famiglia Orlandi.

Farmacia a conduzione familiare, ha ripartito la sua gestione tra reparti differenti e autonomi, pur mantenendo una forte presenza della famiglia Orlandi, al fine di affrontare al meglio le sfide e i cambiamenti del mercato.

Nata come una delle prime farmacie Omeopatiche e Fitoterapiche della Campania, ha mantenuto, negli anni, un forte legame con il passato, ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro.

Tale propensione per l’innovazione, unita alla capacità di mantenersi al passo coi tempi, ha portato l’Antica Farmacia Orlandi a lanciare un proprio canale di vendita online già nel secondo semestre del 2016, così da poter operare in tutta Italia e all’estero.

Eppure, nonostante il team fosse già abituato a relazionarsi con i clienti da remoto, e fosse preparato a un incremento delle richieste, durante le prime fasi della quarantena si è trovato ad affrontare una crescita inaspettata degli ordini: basti pensare che, nelle prime 48 ore di lockdown, è stato registrata un incremento addirittura del 130%.

Consapevoli di dover gestire un’emergenza limitata nel tempo, e di non poter fare cambiamenti a lungo termine, tutti i membri del gruppo hanno fatto un enorme sforzo, lavorando tanto e inserendo nuovo personale. Collaboratori e farmacisti hanno mostrato un enorme senso di responsabilità, sia verso l’azienda che nei confronti dei clienti, affrontando al meglio un momento delicato e difficile.

Hanno cercato di instaurare (e mantenere) un rapporto empatico e basato sulla fiducia con gli utenti, offrendo consulenze adeguate e precise anche online. Insomma, l’interfacciarsi online non ha inficiato il rapporto umano.

L’impegno è stato, poi, rivolto anche a garantire l’offerta di prodotti a un prezzo ragionevole, cercando di contenere gli aumenti imposti dai fornitori, soprattutto per quanto concerne i prodotti maggiormente richiesti durante il lockdown, quali mascherine, guanti, gel disinfettanti, termometri e ossimetri.

Ad oggi, con la situazione in fase di normalizzazione, la mole di ordini è tornata alla sua dimensione (gli italiani continuano a preferire l’acquisto effettuato di persona), allontanandosi ancora dalle abitudini europee...però con un dato di crescita incoraggiante.

Molti utenti hanno, infatti, capito che gli acquisti online sono sicuri e, spesso, convenienti: l’unico accorgimento è prestare attenzione al bollino posto nel footer del sito (la barra in fondo alla pagina): questo certifica che il sito è una farmacia/parafarmacia autorizzata alla vendita online.

Dunque, oltre alle nuove richieste dettate dall’emergenza, l’Antica Farmacia Orlandi sta tornando a dedicarsi alle sue canoniche attività, tra cui la preparazione, presso il laboratorio interno, di una vasta gamma di soluzioni, creme, capsule e tanto altro.

Molto apprezzato dalla clientela è, anche, il settore dell’erboristeria: negli ultimi anni, infatti, c’è stato un ritorno al naturale, nonché una maggiore sensibilità a tutto quello che possa essere una proposta alternativa al classico farmaco (quando possibile).

Dal sapore un po’ retrò, con le erbe esposte, in bella vista, dentro capienti barattoli di vetro, la sezione erboristica vanta un listino di oltre 800 erbe, alcune delle quali molto rare. Ciò rende possibile ottenere delle tisane create su misura, per soddisfare ogni necessità.

Per provare la convenienza e la qualità del servizio, è possibile visitare il sito dell’Antica Farmacia Orlandi e consultare la vasta selezioni di prodotti offerti.