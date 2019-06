Alla Stazione Centrale di Napoli arriva il Pop up Store di myblu®

Svapare fa glam, è fashion e ha un ottimo sapore e profumo: nata come alternativa salutare alla sigaretta, di cui consente di conservare gestualità e capacità di far scaricare la tensione, la sigaretta elettronica è sempre più un must. E sicuramente non c'è luogo migliore delle stazioni, tra attese, incontri e saluti, per una svapata fatta di essenze pregiate e materiali ricercati. E' per questo che myblu®, la sigaretta elettronica numero 1 in Italia e in Europa, tra i prodotti più innovativi del ramo, ha deciso di aprire in una stazione il suo primo Pop Up Store ispirato al mondo myblu®, scegliendo la Stazione Centrale di Napoli e quella di Torino Porta Nuova.

Il primo Pop Up Store ispirato al mondo myblu® dunque aprirà i battenti alla stazione Centrale di Napoli in contemporanea con Torino Porta Nuova: nella nostra città sarà così possibile scoprire tutte le novità del brand e conoscere le infinite possibilità di personalizzazione del device, vero trend dell'estate.

“Con i pop up Store vogliamo far conoscere un’alternativa semplice e praticabile al fumo, alla portata di tutti quei fumatori adulti che vogliono cambiare - spiega Andrea Leone, Head of New Generation Products South East Europe di Imperial Brands – e sono tante le iniziative targate myblu® che abbiamo sviluppato in questi mesi, come il network blu® VAPING FRIENDS, per esempio, con cui abbiamo messo in rete per la prima volta 45 bar e locali in tutta Italia che sono aperti al vaping. myblu®".

A Napoli come in tutto il mondo il numero di svapatori è in costante aumento.E circa il 10% dei fumatori adulti italiani - in pratica oltre un milione di persone - ha già scelto quest’opzione, come dimostrano i dati elaborati dall’istituto Gfk per conto del Gruppo Imperial Brands, che produce e distribuisce in Italia myblu®. Significa che il vaping è decisamente una strada percorribile per chi vuole dire basta alle sigarette e a tutti i prodotti contenenti tabacco per salvaguardare la propria salute. Già nel 2015 l’ente sanitario britannico Public Health ha attestato che le sigarette elettroniche sono di ben il 95% meno dannose di quelle tradizionali e test interni hanno dimostrato che myblu®, con il suo pratico sistema di pod pre-caricati con o senza nicotina, emette il 99% in meno di sostanze tossiche.