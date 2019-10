Napoli Pianura volley e la polisportiva Marechiaro inaugurano la nuova stagione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il Pianura Volley Club, associazione sportiva attiva sul territorio di Pianura da più di dieci anni, giovedì 24 ottobre presenta ai propri iscritti e ai propri tifosi la grande novità per questa stagione: un consorzio che unisce la neonata realtà FT Napoli Volley e la Polisportiva Marechiaro. Nel tempo il club sportivo guidato dal presidente Mario Nappi è diventato un punto di riferimento per il quartiere.Da quest’anno, con la nuova collaborazione, si espande il raggio d’azione di queste associazioni il cui obiettivo è diffondere una pratica sportiva di qualità su tutto il territorio cittadino. Durante la manifestazione, curata da un partner di eccezione, Onda Web Radio, saranno illustrati gli obiettivi per la prossima stagione agonistica. In particolare, saranno presentate le attività della scuola di Pallavolo per l’avviamento allo sport e la pratica delle attività giovanili dal MiniVolley ai campionati Under 13, Under 14 e Under 16. I veri protagonisti della serata saranno proprio i giovani atleti chiamati a sfilare sul palco allestito per l’occasione con i loro allenatori. Ampio spazio sarà poi dedicato anche al nuovo staff tecnico d’eccezione chiamato a guidare questo ambizioso progetto. Gli speaker radiofonici, Luigi Palmieri e Rosanna Bernardo,insieme al presidente del club e agli altri dirigenti, illustreranno inoltre le tante iniziative sociali che il sodalizio organizzerà in collaborazione con le attività commerciali e imprenditoriali che hanno scelto di sostenere il consorzio. Un momento importante della serata sarà la presentazione delle #donnevincenti, quest’anno in una veste tutta nuova con i colori della città napoletana. La squadra femminile, la FT Napoli Pianura Volley, composta dalle giocatrici più promettenti delle tre realtà sportive, solo pochi giorni dopo- domenica 27 ottobre- esordirà nella prima partita di campionato di Serie D in casa del Volley Sessa.L’evento si terrà giovedì 24 ottobre ore 19:30 presso Villa Meridiane in Via Antonio Vivaldi 41, 80126 Pianura.