Scampia, i cittadini: "Abbiamo ripulito le Vele, ma l'Asia ha lasciato qui i rifiuti"

"Abbiamo ripulito da soli le Vele e abbiamo chiesto all'Asia di venire a ritirare i bustoni di rifiuti. In due mesi non si è fatto vivo nessuno". Ennesimo schiaffo per i residenti delle Vele di Scampia. A più riprese, cittadini e disoccupati hanno rpulito gli scheletri di cemento della periferia Nord di Napoli, ma l'azienda che si dovrebbe occupare della raccolta rifiuti non ha risposto all'appello per il ritiro dell'immondizia accumulata nei sotterranei. "Alcuni rifiuti hanno anche preso fuoco a causa del caldo - spiega Omero Benfanati del Comitato Vele - Noi abbiamo dato un segno di civiltà, ma le istituzioni continuano a ignorarci".