Furgoni: a Napoli meglio elettrici

In continua espansione il settore dei mezzi di trasporto elettrici, ormai abbraccia ogni tipo di veicolo dai ciclomotori ai furgoni sempre più amati e ricercati all'ombra del Vesuvio per la loro praticità di utilizzo, capacità di carico e possibilità di movimento.

Ecco quindi la nostra selezione di quattro veicoli commerciali ideali per chi lavora in città e si sposta tra centro storici e ZTL, con prezzi a partire da 24.000 euro, dimensioni compatte, ricarica rapida e autonomia fino a 300 chilometri:

Nissan E-NV200

Il Nissan E-NV200 è uno dei modelli più noti nel settore dei veicoli commerciali elettrici. Ha batteria da 40 kWh e un’autonomia dichiarata che arriva fino a 300 chilometri. Dotato anche di ricarica rapida QC 50 kW (dal 20% all’80% di carica in circa 60 minuti) ha una capacità di carico massima di 4,3 metri cubi. Prezzo a partire da 31.955 euro (IVA esclusa).

Renault Kangoo ZE

Il Kangoo ZE di Renault è in vendita a partire da 24.000 euro, IVA esclusa: batterie a noleggio (canone a partire da 58 euro al mese + IVA) ha un'autonomia che arriva fino a 230 chilometri, ed è disponibile anche nella versione a passo lungo Maxi con volume di carico di 4,6 metri cubi.

Citroën Berlingo Van Full Electric

Il Citroën Berlingo Van Full Electric ha un'autonomia massima di 170 chilometri e velocità fino a 110 Km/h. Citroën Berlingo Van Full Electric può essere collegato ad una presa domestica da 230 V che consente di ricaricare al 100% le batterie in 8,5 ore, mentre utilizzando le apposite stazioni è possibile fare il pieno di energia in soli 30 minuti. Disponibile in due lunghezze (L1 con volume utile fino a 3,7 m3 e L2 fino a 4,1 m3), è dotato di ampie porte scorrevoli laterali e porte posteriori asimmetriche che si aprono a 180°. Prezzo a partire da 27.630 euro (IVA esclusa).

Piaggio Porter Electric Power

Il Piaggio Porter Electric Power ha dimensioni davvero contenute ma portata fino a 520 Kg, ideale per muoversi agilmente in città anche nelle ore di punta. Autonomia fino a 110 chilometri, decisamente versatile, può essere acquistato in varie configurazioni, anche con pianale ribaltabile, a partire da 25.578 euro (IVA esclusa).

