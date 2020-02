Limiti di velocità: le regole per i mezzi pesanti

I limiti di velocità sono molto diversi in base alla strada che si percorre, all'età, alle condizioni meteo e alla tipologia di veicolo che si guida. Ecco alcune delle regole più importanti da non dimenticare

Tipologia di strada:

sulle autostrade: il limite standard è 130 chilometri orari , che però si abbassa a 110 in caso di maltempo.

il limite standard è , che però si abbassa a 110 in caso di maltempo. sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , che scende a 90 in caso di maltempo

, che scende a 90 in caso di maltempo sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati, ma in alcune tratte può essere diminuito fino a 30, come accade nella nostra città

Tipologia di veicolo - conducenti professionali

Per i veicoli pesanti i limiti di velocità sono ridotti:

- se la massa è maggiore di 12 tonnellate, autotreni o autoarticolati non devono superare

sulle autostrade : 80 chilometri orari

: 80 chilometri orari sulle strade extraurbane di qualsiasi tipo : 70 chilometri orari

: 70 chilometri orari sulle strade urbane: 50 chilometri orari (salvo limiti inferiori su particolari tratte)

- se la loro massa è compresa tra 3,5 e 12 tonnellate e per gli autobus di peso superiore alle 8 tonnellate

sulle autostrade: 100 chilometri orari

100 chilometri orari sulle strade extraurbane: 80 chilometri orari

Per i mezzi pesanti i rispettivi limiti vanno segnalati sulla parte posteriore del veicolo - a sinistra per quello relativo alle strade extraurbane e a destra per le autostrade - con un apposito disco adesivo.

Le macchine agricole e operatrici non possono superare i 40 chilometri orari: il limite scende però a 15 chilometri orari se procedono su cingoli.

Per i mezzi d’opera carichi:

sulle strade extraurbane : 60 chilometri orari

: 60 chilometri orari nei centri urbani: 40 chilometri orari .

I mezzi per il trasporto di materiali esplosivi:

su autostrade e strade extraurbane primarie: 50 chilometri orari

su strade urbane e extraurbane secondarie: 30 chilometri orari.