Parco veicoli: incentivi agli autotrasportatori che rinnovano

Il cosiddetto "decreto fiscale" collegato alla legge di bilancio 2020, ovvero il decreto legge del 26 ottobre 2019, n.124 convertito nella legge n. 157 dello scorso 19 dicembre, tra le novità prevede (art. 53) contributi per le imprese attive in Italia iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi che vogliono rinnovare il parco dei veicoli.

L'ammontare dei contributi sarà definito nel decreto attuativo ma, in ogni caso, per ciascun veicolo sarà compreso tra un minimo di 2mila e un massimo di 20mila euro, e varierà in ragione sia della tipologia di alimentazione che della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo