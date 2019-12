Reso noto il testo del DM che regola i divieti alla circolazione dei mezzi pesanti nel 2020

E' stato diffuso dal MIT, il Ministero dei Trasporti, il testo del D.M n. 578 del 12 dicembre che regola per il 2020 i divieti di circolazione sulle strade extraurbane per i mezzi pesanti di massa superiore alle 7,5 tonnellate.

L'entrata in vigore del decreto, registrato dalla Corte dei Conti, è prevista per il prossimo 1 gennaio, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il calendario 2020 dei divieti non contiene novità particolari rispetto alla versione 2019: in particolare risultano confermate le agevolazioni sul trasporto intermodale e le condizioni per la circolazione in deroga al divieto.