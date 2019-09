Mezzi pesanti: il calendario dei divieti alla circolazione di settembre

Sono 5 i giorni di questo mese di settembre per cui è stato disposto il divieto di circolazione per particolari categorie di veicoli e di trasporti stradali, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e consultabile sul sito istituzionale del Mit:

domenica 1 settembre, dalle 7,00 alle 22,00

domenica 8 settembre, dalle 07,00 alle 22,00

domenica 15 settembre, dalle 07,00 alle 22,00

domenica 22 settembre, dalle 07,00 alle 22,00

domenica 29 settembre, dalle 07,00 alle 22,00

Le limitazioni previste dal calendario interessano i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose.

Sono previste però agevolazioni per alcune tipologie di trasporto, come quelle da e per l’estero, dalle isole maggiori e per chi trasporti merci verso gli interporti di rilevanza nazionale.

Le limitazioni previste dal calendario 2019 non si applicano, invece, ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti, precisati nel decreto, come, ad esempio, i mezzi dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile, i veicoli militari e di polizia per esigenze di servizio, quelli della Croce Rossa, i veicoli di Regioni e altri Enti locali, quelli per la nettezza urbana e la raccolta di rifiuti e altre tipologie meglio elencate nel provvedimento.