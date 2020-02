Blocco della circolazione per i mezzi pesanti: le date di marzo

Il Decreto Ministeriale n. 578 del 12 dicembre 2019 fissa le direttive e il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2020.

Per il mese di marzo ecco quali sono i giorni di stop ai mezzi pesanti

1 domenica, dalle 9.00 alle 22.00

8 domenica, dalle 9.00 alle 22.00

15 domenica, dalle 9.00 alle 22.00

22 domenica, dalle 9.00 alle 22.00

29 domenica, dalle 9.00 alle 22.00

Le limitazioni riguardano i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose.

Restano le agevolazioni per alcune tipologie di trasporto, come quelle da e per l’estero, dalle isole maggiori e per chi trasporti merci verso gli interporti di rilevanza nazionale.

Le limitazioni non si applicano, invece, ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti come, ad esempio quelli per la nettezza urbana e la raccolta di rifiuti.