Igienizzazione strade: in campo anche i vigili del fuoco

In campo per sanificare le strade della nostra città anche i Vigili del Fuoco. Due le squadre rese operativbe in supporto di quelle attivate dal Comune. Per garantire lo svolgimento del servizio di igienizzazione anche nei vicoli e nelle strade più strette, il Comando di Napoli ha disposto la modifica dei mezzi più agili, in grado di muoversi senza difficoltà per la nostra città.

Complessivamente sono 10 i mezzi che saranno impegnati nelle attività.

