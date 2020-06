Supporto per cellulare: quale acquistare

Ormai è impensabile mettersi in auto senza un supporto per lo smartphone. Quest'accessorio è infatti fondamentale per poter utilizzare il cellulare come navigatore come per chiamare o rispondere in vivavoce senza incorrere nelle pesanti sanzioni previste dal codice della strada. Tanti i modelli presenti sul mercato, da fissare al parabrezza o da agganciare alle alette delle bocche di ventilazione del cruscotto, che bloccano lo smartphone con sistema a pinza o gancio magnetico. Ecco una nostra selezione di modelli pratici ed efficienti, per tutte le tasche

Aukey

Il modello proposto da Aukey ha un supporto auto di tipo magnetico compatibile con tutti i modelli di smartphone. Compatto e leggero, va agganciato alle alette delle bocche di ventilazione del cruscotto. Quattro i magneti, per una tenuta di sicurezza. Le piastre metalliche, rotonde e rettangolari, possono essere inserite facilmente tra la custodia ed il telefono o attaccate direttamente al retro dello smartphone.

Izuku

Izuku propone un supporto a pinza dotato di braccio telescopico con estensione da 53 a 95 mm. Rivestimento in silicone e giunto a sfera per orientare facilmente lo smartphone sia in verticale che in orizzontale, si tratta di un prodotto di facile installazione, da agganciare alle bocchette di ventilazione sul cruscotto.

Mpow

Il supporto di Mpow è dotato di ventosa per il fissaggio sul cruscotto o sul parabrezza, braccio telescopico estensibile da 118mm a 168mm, regolabile in altezza, con la possibilità anche di ruotare lo smartphone a 360 gradi e sistema di aggancio a pinza allo smartphone.

Matein

Il modello di Matein si caratterizza per il design curato e decisamente chic: va montato sul cruscotto tramite strisce adesive. Minimo l’ingombro quando non in uso, è compatibile con cellulari fino a 6,8 pollici.

