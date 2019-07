Supporto per cellulare da auto: i migliori modelli

Pratici, maneggevoli ed economici, i supporti per posizionare lo smartphone sul cruscotto sono gadget indispensabili, soprattutto se il cellulare viene utilizzato come navigatore o si ha la necessità di telefonare mentre si è alla guida (ovviamente utilizzando il comando vocale e il viva voce).

Tanti i modelli sul mercato, con soluzioni da fissare al parabrezza o da agganciare alle bocchette di ventilazione, e aggancio magnetico o tradizionale sistema a pinza. Ecco quelli scelti per voi:

Aukey

Il modello di Aukey ha supporto auto magnetico compatibile con tutti i modelli di smartphone.Compatto e leggero, va agganciato alle alette delle bocchette di ventilazione presenti sul cruscotto. Le piastre metalliche - sia rotonde che rettangolari - possono essere inserite facilmente tra la custodia ed il telefono o attaccate direttamente al retro dello smartphone.

Izuku

Izuku ha supporto a pinza, dotato di braccio telescopico con estensione da 53 a 95 mm. Rivestimento in silicone, giunto a sfera che consente facilmente di orientare lo smartphone in verticale o in orizzontale, di facile installazione, va agganciato alle bocchette di ventilazione del cruscotto.

Mpow

Mpow ha fissaggio a ventosa per essere posizionato sul cruscotto o sul parabrezza, braccio telescopico estensibile da 118mm a 168mm e sistema di aggancio a pinza. E' regolabile in altezza, con la possibilità di ruotare lo smartphone a 360 gradi.

Cocoda

Cocoda propone un accessorio dal design accurato. Da montare sul cruscotto con strisce adesive, ha ingombro ridotto quando non in uso, e consente sei diverse inclinazioni dello smartphone. E' compatibile con cellulari fino a 6,5 pollici.

