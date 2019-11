Ricevitori Bluetooth per auto: i migliori modelli di quest'anno

Se non avete un auto smart, nessuna paura: basta dotarla di un pratico ed economico ricevitore Bluetooth per accedere al cellulare. Si tratta di prodotti semplici da installare e decisamente economici - acquistabili anche a meno di 10 euro - in grado di sfruttare l’ingresso AUX da 3,5 mm spesso presente sulle vecchie autoradio per inviare la musica memorizzata sullo smartphone o da Spotify. Dotati di microfono integrato per la gestione delle chiamate in vivavoce provenienti dallo smartphone, sono alimentati via USB o a batteria. Ecco la nostra selezione dei migliori modelli di quest'anno:

Mpow

Il ricevitore di Mpow è dotato di batteria ricaricabile, con 10 ore di autonomia. Ha microfono integrato, modulo Bluetooth in versione 5, utilizzabile anche su impianti stereo o cuffie non dotate di Bluetooth.

Aigital

Il ricevitore di Aigital è alimentato a batteria. Il modello è anche dotato di slot per una microSD che consente l'ascolto della musica preferita senza utilizzare lo smartphone. Ha Bluetooth in versione 4.0, microfono integrato e autonomia fino a 8 ore.

Aukey

Il modello di Aukey si alimenta via USB. Ha un accessorio da collegare all'accendisigari con 3 porte USB, fino a 5V/3.1A, utile ad alimentare non solo il ricevitore, ma anche smartphone, tablet e altri dispositivi; Bluetooth 4.0, microfono incorporato e pulsanti per la gestione di chiamate e tracce audio.

Dutison

Il modello di Dutison è un ricevitore dalle ridotte dimensioni, con alimentazione USB e modulo Bluetooth in versione 5.0, microfono incorporato e raggio d'azione fino a 10 metri.

