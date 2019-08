Porta smartphone per moto: i migliori modelli

I portacellulari per moto (ideali anche per la bicicletta), proprio come quelli per auto, consentono di gestire chiamate, musica e navigatore nella massima sicurezza e rispetto della legge. Da montare sul manubrio, fissare allo specchietto o inserire in pratiche borse da serbatoio, si tratta di un utile accessorio che inoltre protegge il cellulare o il navigatore non solo dalla pioggia ma anche da cadute accidentali, con conseguente perdita o rottura, sempre possibili soprattutto quando si viaggia su strade fatte di basoli, come a Napoli. Ecco dunque la nostra selezione dei migliori modelli:

MyCarbon

Da MyCarbon arriva un versatile supporto per smartphone che può essere agganciato al manubrio di bici e moto tramite un sistema a morsa azionato da un chiavistello a vite: ruotabile anche in orizzontale, è antigraffio con rivestimento in gomma antiscivolo. Le alette laterali e i quattro elastici angolari garantiscono la tenuta.

Solawill

Il modello di Solawill può essere fissato allo specchietto di moto e scooter. Di facile installazione, consente la rotazione dello smartphone in orizzontale ed è compatibile con cellulari con schermo fino a 6,2 pollici. Il supporto è inoltre dotato di pratica custodia impermeabile in pelle sintetica con cerniera, ideale per proteggere il dispositivo da pioggia e polvere.

Omeril

Dotato di due robusti bracci di serraggio regolabili e quattro elastici per mantenere sempre ben saldo il dispositivo anche su terreni sconnessi, il supporto di Omeril ha un meccanismo di sgancio rapido e consente di ruotare e inclinare lo smartphone. Facile da installare, è adatto a biciclette e motocicli con manubri dal diametro da 17 a 35 mm.

Givi

Questo supporto firmato Givi è dotato di aletta parasole per la migliore leggibilità dello schermo. La staffa è regolabile a 360 gradi, per una visualizzazione dello smartphone in verticale e orizzontale, dotata di sistema di sgancio rapido. Da fissare al manubrio o allo specchietto della moto.

Borsa Givi

La borsa da serbatoio di Givi nella parte superiore ospita una pratica tasca trasparente porta smartphone. Realizzata in poliestere 600D laminato, è dotata anche di tracolla e due tasche laterali con magneti: capacità di 6 litri con quattro cinghie per assicurare il fissaggio diretto alla moto

