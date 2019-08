Moto: le migliori giacche del 2019

In una metropoli come Napoli la moto è un mezzo di tarsporto sempre più indispensabile: agile nel traffico, veloce sui tragitti liberi, pratico quando si deve parcheggiare, diventa irrinunciabile soprattutto se bisogna spostarsi molto. Fondamentale quindi il giusto equipaggiamento: il casco, ovviamente, ma la giacca non è meno importante per la sicurezza di chi usa abitualmente la due ruote. Protegge infatti da vento, pioggia, detriti e anche dall’eventuale sfregamento sull’asfalto in caso di caduta. Molti modelli sono, inoltre, dotati di protezioni per spalle, gomiti e schiena utili all’assorbimento dell'urto in caso di impatto con l’asfalto.

Disponibili in versione estiva o invernale, oppure nella versione “4 stagioni” cioé indossabile tutto l’anno, per i materiali non c'è che l'imbarazzo della scelta: l'intramontabile pelle, il Gore-Tex che offre una buona copertura dall’acqua ed è al tempo stesso molto traspirante, la Cordura che unisce elevati livelli di resistenza all'abrasione e alla trazione a ottima traspirabilità e leggerezza, il D-dry ovvero un tessuto fatto di struttura laminata brevettata con micropori che creano un tessuto impermeabile e traspirante, e il neoprene. Ecco la nostra selezione dei migliori modelli

A-Pro

Disponibile in vari colori, la giacca di A-Pro è in tessuto impermeabile con cuciture di rinforzo, dotata di comode tasche esterne frontali, tasca interna e tasca per paraschiena. Protezioni removibili su spalle e gomiti.

Dainese Air Frame D1

Ideale per i mesi più caldi, questa giacca di Dainese è in tessuto Quick Dry, con ampi inserti di pannelli in mesh (tessuto tridimensionale ed indemagliabile con altissima resistenza all’abrasione che garantisce traspirabilità ai massimi livelli) e fodera antivento removibile per poter indossare la giacca anche quando la temperatura esterna è molto alta. La regolazione antiflottaggio della manica, gli inserti elasticizzati e morbidi sui polsi, il sistema di accoppiamento tra giacca e pantaloni e le regolazioni su collo, girovita e polsi garantiscono inoltre il massimo comfort.

MbSmoto

Sagomato in vita, il modello MbSmoto da donna è disponibile in varie colorazioni. E' in tessuto impermeabile e antivento, con protezioni approvate CE, chiusure con cerniera e rivestimento trapuntato rimovibile.

BorneAir

Questo modello di BorneAir ha protezioni estraibili omologate CE su gomiti e spalle e piastra morbida posteriore rimovibile. In Cordura, impermeabile e traspirante con elementi riflettenti, è dotata di rivestimento termico removibile, due tasche laterali ed una interna.

