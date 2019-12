I migliori coprisella per scooter

Consentono di proteggere la sella dello scooter dalla pioggia e dalla polvere, dai raggi UV ma anche da graffi e tagli oltre che dagli immancabili piccioni che a Napoli sembrano avercela proprio con i mezzi a due ruote: i coprisella, con i bauletti, sono sicuramente tra gli accessori più utili per chi si sposta nella nostra città utilizzando lo scooter. Ecco dunque la nostra selezione dei modelli più interessanti, a partire da 6 euro:

Givi S210

Il coprisella Givi S210 è resistente ed impermeabile. Di colore nero, ha bordi elasticizzati e cinghia di fissaggio regolabile per adattarsi alle varie grandezze delle selle. E' fornito di una pratica borsa per trasporto e conservazione.

Scopri di più su Amazon a 18 euro

Tucano Urbano

Tucano Urbano propone un coprisella dal minimo ingombro e con moschettone integrato: è in poliestere, impermeabile, dotato di bordo elastico per l'aggancio alla sella e cinghia antifurto, da inserire all’interno del sottosella. Estremamente pratica la tasca ,trasformabile in bustina-contenitore. Misure: 110 X 70 cm.

Scopri di più su Amazon a 19 euro

Vosarea



Di Vosarea questo elegante coprisella impermeabile in pelle, disponibile in quattro diverse misure, con lunghezza fino a 73 cm. Facile da installare, ha fodera antiscivolo.

Scopri di più su Amazon a 12 euro

A-Pro

Il modello di A-Pro, con interno in poliestere, è di colore nero ed attualmente disponibile in due taglie: M (100 x 65 cm) e XL (145 x 105 cm). Impermeabile, è in vendita a un costo decisamente contenuto.

Scopri di più su Amazon a 6 euro

Ti potrebbe interessare anche: