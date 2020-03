Le migliori catene per difendere il tuo scooter

Con i migliori antifurto per moto, tra i rimedi più validi contro i ladri ci sono le catene che consentono di ancorare moto e scooter ad un palo, che rendendono sicuramente difficile impossessarsene senza sforzo.

Particolarmente efficaci sono le catene in acciaio cementato, di diametro di almeno 10 mm e lunghezza di almeno 150 cm, con maglie a sezione semiquadra o meglio ancora esagonale, ricoperte da guaina di protezione e possibilmente dotate di borsa per il trasporto.

Per quanto riguarda il lucchetto, sicuramente da evitare le serrature a cilindri. Meglio quelle di ultima generazione, con incisioni su entrambi i lati della chiave.

Ecco, quindi, quattro interessanti modelli di catene antifurto per moto e scooter, con prezzi a partire da 27 euro.

Kippen 2011

La Kippen 2011 è una catena disponibile in quattro varianti, con lunghezza da 1000 a 2000 mm. Ha maglia a sezione quadra in acciaio cementato antitaglio rivestita con guaina in nylon antigraffio, accompagnata da un lucchetto cementato antiscasso da 90 mm.

Scopri di più su Amazon a partire da 27 euro

Abus 1060

La catena Abus 1060 è disponibile in 4 diverse misure, da 85 a 170 cm. Ha lucchetto integrato, maglia quadra da 10 mm, ed è realizzata in acciaio cementato.

Scopri di più su Amazon a 131 euro

Kryptonite

La catena antifurto di Kryptonite è disponibile in due varianti, da 100 e 170 cm. Ha maglie da 14mm, in acciaio speciale, ed è dotata di un resistente rivestimento in nylon. Da evidenziare le tre chiavi fornite in dotazione, di cui una illuminata.

Scopri di più su Amazon a 106 euro

Viro

Concludiamo la nostra rassegna con il modello di Viro: sezione esagonale (11 x 13 mm) e lunghezza di 180 cm, è fornita con 2 chiavi in ottone nichelato, piatte e reversibili, in busta sigillata con carta di proprietà.

Scopri di più su Amazon a 77 euro