Guida sicura: qual è il limite alcolemico

La quantità di alcol presente nel corpo si definisce alcolemia e si misura in grammi per litro. E' la la legge italiana a stabilire

0 grammi per litro di sangue (g/l) il limite alcolemico per i guidatori sotto i 21 anni di età o patentati da meno di 3 anni e per chi esercita in maniera professionale l’attività di trasporto di persone o cose ;

Oltre tali limiti, per legge, la presenza di alcol nell'organismo di chi è alla guida di un veicolo costituisce un rischio e in caso di alcol-test comporta l'applicazione di sanzioni.

L'Unità alcolica: una Unità Alcolica (U.A.) corrisponde a circa 12 grammi di etanolo che è il contenuto approssimativo di alcol di un bicchiere da 125 ml di vino a media gradazione o di una lattina o bottiglia di birra (330 ml) di media gradazione o di una dose da bar (40 ml) di superalcolici. Approssimativamente, due unità alcoliche, cioè 24 grammi di alcol, sono sufficienti per far sforare il limite ad una donna di corporatura media; 3 unità alcoliche, cioè 36 grammi di alcol, invece, ad un uomo di media corporatura.

È comunque noto che già a valori di alcol nel sangue nettamente inferiori ai limiti stabiliti per legge si possono avere effetti molto pericolosi per la guida come, ad esempio, la tendenza a sopravvalutare la propria capacità di controllo o una riduzione della prontezza dei riflessi: se si deve guidare, quindi, meglio non bere e se si è bevuto, meglio farsi riaccompagnare a casa da amici, conoscenti, persone di famiglia o un taxi.